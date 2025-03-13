Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО, чреватые конфликтом ядерных держав

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО

Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО, чреватые конфликтом ядерных держав

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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Российская и белорусская стороны при необходимости будут противостоять агрессивной политике альянса.

Россия и Белоруссия останутся союзниками на международной арене в сфере государственной обороны. Об этом сообщается в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, принятом в результате переговоров.

«К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны относят прежде всего сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав», — говорится в документе.

Российская и белорусская стороны при необходимости будут противостоять агрессивной политике стран НАТО. Для этого могут быть приняты и дипломатические, и военные меры реагирования.

Известно, что Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 13 марта. На переговорах лидеры государств обсудили различные направления стратегического партнерства, а также вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на книжной ярмарке в Минске представили печатные версии новых произведений, которые были изданы совместными усилиями России и Белоруссии.

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