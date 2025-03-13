На книжной ярмарке в Минске представили книги Библиотеки Союзного государства

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Всего на выставке показали восемь произведений.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В рамках 32-й Международной книжной выставки-ярмарки в Минске представители Союзного государства презентовали новые книги, выпущенные совместными усилиями России и Белоруссии. Мероприятие прошло на территории выставочного центра «БелЭкспо».

«Мы сегодня представили восемь изданий. Часть книг вчера сошли с печатного станка. Это книга „Космос. Мечта человечества“. Там на 50 печатных листах рассказ о том, как зарождалась идея. От предложений Казимира Семеновича, высказанных в XVI веке, до трудов и идей Циолковского», — рассказал государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Пять из восьми книг были представлены публике впервые — среди них такие произведения, как «Симеон Полоцкий. Подвижник и просветитель», «Иван Федоров и Франциск Скорина. Открывая новый мир», «Михаил Ломоносов. Везде исследуя всечасно», «Дмитрий Менделеев и Казимир Семенович. Опередившие время» и «Космос. Мечта человечества».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой неделе совершит визит в Россию.

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