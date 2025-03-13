Лукашенко: если РФ и США договорятся, то Украине и Европе «труба»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 48 0

Лукашенко: Европе и Украине придет труба в случае успешных переговоров РФ и США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Владимир Путин в ответ на комментарий коллеги сдержанно отшутился.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия и США придут к общей договоренности, то Украине и Европе наступит «труба».

«Что касается позиции — я уже сказал: она у нас единая. Но хочу обратить внимание опять на такое, простите, пророчество: если Россия договорится с США — труба Европе и Украине вместе взятым. В руках России и США сегодня находится судьба этой Европы, которая повела себя и ведет себя до сих пор недальновидно», — жестко высказался Лукашенко.

Российский же лидер в ответ на слова своего коллеги ответил шуткой о том, что, если Россия и США смогут договориться о сотрудничестве, Европе действительно может быть обеспечена труба — газовая.

Слова президента звучат весьма двусмысленно, особенно если принять во внимание недавний подвиг наших бойцов в Курской области, которые смогли пройти в тыл к противнику по газовой трубе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на встрече Путина и Лукашенко были обозначены новые горизонты сотрудничества для России и Белоруссии.

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