На нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ загорелся резервуар с бензином
С огнем борются более 120 специалистов.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Резервуар с бензином на нефтебазе в Туапсе загорелся в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Площадь пожара на нефтекомплексе превысила тысячу квадратных метров. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«В тушении огня задействован 121 человек и 39 единиц техники», — сообщил чиновник.
По данным главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко, который находится на месте происшествия, погибших и пострадавших нет, а сотрудники экстренных служб держат ситуацию под контролем, в район прибывают новые силы.
Кроме того, в ночь на 14 марта в аэропорту Сочи с 02:53 до 03:25 по московскому времени вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации с уточнением, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Ранее, писал 5-tv.ru, пять человек погибли во время пожара в хостеле Благовещенска. В следственном комитете возбудили уголовное дело, хозяин хостела задержан. Назначен целый комплекс экспертиз, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
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