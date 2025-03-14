Пьяный водитель без прав устроил опасные гонки с полицией в Красноярске

В Красноярске наряд полиции со стрельбой ловил лихача за рулем угнанной машины марки «Жигули».

В попытках оторваться от преследователей водитель совершал опасные маневры, шел на обгон и нарушал все мыслимые правила движения.

В итоге инспекторам пришлось идти на крайние меры.

Нарушитель был задержан. Как выяснилось, за руль он сел, будучи пьяным. А машину угнал у соседа. Более того — у водителя даже не было прав. Суд назначил лихачу семь суток ареста.