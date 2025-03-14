Пьяный водитель без прав устроил опасные гонки с полицией в Красноярске

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После погони со стрельбой нарушитель был задержан и арестован.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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В Красноярске наряд полиции со стрельбой ловил лихача за рулем угнанной машины марки «Жигули».

В попытках оторваться от преследователей водитель совершал опасные маневры, шел на обгон и нарушал все мыслимые правила движения.

В итоге инспекторам пришлось идти на крайние меры.

Нарушитель был задержан. Как выяснилось, за руль он сел, будучи пьяным. А машину угнал у соседа. Более того — у водителя даже не было прав. Суд назначил лихачу семь суток ареста.

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