Лукашенко: на белорусско-украинской границе есть «окна» для обмена пленными

При этом глава государства отметил, что этому даже не мешает сильно заминированная территория.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицын
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В Белоруссии есть «окна», по которым происходит обмен военнопленными. Соответствующее заявление сделал глава республики Александр Лукашенко в интервью на федеральном телеканале.
«Я это знаю, но куда уже больше. На этой забаррикадированной границе есть окна, через которые мы сотрудничаем с украинцами. Мы, россияне и они с нами», — поделился сведениями белорусский лидер.
По словам Лукашенко, ранеными государства обмениваются вовсе не через Польшу. Ключевая точка расположена под Гомелем.
«Уже не боятся, что тут Россия рядом. Граница живет и процветает. И все больше и больше украинцы с россиянами работают через нас, через Беларусь. Мы этому способствуем», — описал ситуацию президент.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что вся граница охраняется. Более того, из-за огромного количества мин на территории через нее не смогут пройти незамеченными «ни петух, ни курица».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко рассказал о звонке украинской стороны президенту России Владимиру Путину.
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