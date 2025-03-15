Сергей Зверев жалуется на мешающую ему спать соседку-пенсионерку

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Звезда в шоке — договориться с женщиной не удается.

Сергей Зверев жалуется на мешающую ему спать соседку-пенсионерку

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Стилист Сергей Зверев не может нормально спать на протяжении уже нескольких лет. Причина — шумная соседка. О своей проблеме звезда рассказал KP.RU.

«Сна нет вообще, потому что у соседки шизофрения на какой-то там стадии, ей за 70… Я не высыпаюсь из-за нее. А уйти спать в другую комнату нет возможности, потому что она гремит во всех комнатах», — отметил Зверев.

По словам стилиста, женщина в курсе, что мешает ему спать, но исправить ситуацию ему пока не удается. Зверев уже делал попытку поговорить с соседкой, оставлял ей записки, но результата это не принесло. Теперь в ход пошли соцсети — так звездный стилист пытается привлечь внимание общественности к своей истории, возможно, получить дельный совет. Пока же он в отчаянии.

«Ничего не работает. Меня ничего не спасает. Беруши не спасают. Но переезжать не хочу, я привык к этому дому…» — объяснил стилист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Зверев рассказал о своей службе в армии — стилист служил в войсках ПВО. Именно в этот период, находясь в Польше, он впервые столкнулся с западной модой, которая сильно отличалась от советской. Служба в армии стала для него поворотным моментом, после которого он осознал, чем будет заниматься в жизни.

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