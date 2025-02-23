Сергей Зверев рассказал о своей службе в армии

Стилист служил в войсках ПВО.

Стилист Сергей Зверев когда-то служил в войсках ПВО. В беседе с «Московским комсомольцем» он рассказал, что не думал «откосить» от армии — в его семье все мужчины проходили службу.

Военная часть, в которой Зверев служил, располагалась в Польше. В те годы зимой температура могла падать до минус 30 градусов, и несмотря на такие морозы, военнослужащие не получали поблажек. Они продолжали тренировки и бегали кросс в обычных гимнастерках, брюках и сапогах, не обращая внимания на холод.

Однако служба в армии стала для Зверева чем-то большим, чем просто физическое испытание. Именно в этот период, находясь в Польше, он впервые столкнулся с западной модой, которая сильно отличалась от советской.

«Когда вернулся домой, стал применять увиденное на западном ТВ у нас. Все мои прически, одежда, обувь и аксессуары отличались от советских. Я на всех конкурсах получал Гран-При», — поделился Зверев.

Служба в армии стала для него поворотным моментом, после которого он осознал, чем будет заниматься в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Зверев внесен в базу данных сайта «Миротворец».