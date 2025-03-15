«Нужно учитывать интересы»: Меркель призвала Запад считаться с Россией

Бывший канцлер Германии заметила, что РФ является сильной страной.

Страны Запада должны учитывать интересы России. Об этом сказала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung.

«Рассуждать об интересах России нужно обязательно», — заявила она.

По ее словам, попытки США и Европы игнорировать отношение РФ к расширению НАТО являются ошибкой. Эти вопросы обязаны оставаться на повестке, а дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы они были доступны в нужный момент.

Также Меркель отметила, что Россия является сильной страной, что вызывает интерес у президента США Дональда Трампа. К слову, она раскритиковала ту встречу, которая произошла в Белом доме между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам экс-канцлера, она бы не хотела это видеть.

При этом Меркель не согласилась с тем, что принимала неверные решения, занимая пост в прошлом. В том числе, включая проект «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что для правильной оценки ее решений необходимо учитывать обстоятельства того времени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Германия направит Украине новый пакет бюджетом военной помощи.