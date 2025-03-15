Вертолет привлекли к тушению крупного пожара в Сочинском нацпарке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

На месте работают 73 специалиста и 23 единицы техники, а также вертолет Ка-32.

Вертолет привлекли к тушению крупного пожара Сочинском нацпарке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В национальном парке Сочи тушат лесной пожар на площади десять тысяч «квадратов». Для этой цели был привлечен вертолет Ка-32. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

«В лесном массиве на горе Кума вблизи села Ореховка в Хостинском районе Сочи ликвидируют возгорание сухой растительности… Общая площадь горения около гектара», — говорится в публикации.

На месте работают сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения, лесничества Сочинского национального парка. К тушению пожара были привлечены 73 специалиста и 23 единицы техники, а также вертолет Ка-32, которым было сброшено уже 25 тонн воды.

Основная сложность заключается в том, что огонь распространяется очень быстро вверх по склону из-за особенностей ландшафта местности. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как отреагировал на свое отражение изуродованный в результате нападения собак мальчик из Сочи.  Валю Королева перевели из реанимации в палату к отцу, он уже в состоянии пользоваться гаджетами. Впереди долгое лечение и множество операций.

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