«Без приключений не умею»: Лера Кудрявцева получила травму в отпуске

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

Лера Кудрявцева травмировалась на море

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/leratv; 5-tv.ru

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Лечение займет не менее четырех недель.

Телеведущая Лера Кудрявцева сильно повредила руку, когда плавала в море в Дубае. Об этом она сообщила поклонникам в личном блоге.

«Я пошла купаться в море, волна ударила меня в спину, я упала и ударилась рукой и ногой. Думала, обойдется, но нет. Ночь без сна на обезболивающих таблетках, поняла, что что-то не так», — поделилась подробностями неудавшегося четырехдневного отдыха знаменитость.

Кудрявцева добавила, что второй день ее морских каникул омрачило вынужденное посещение больницы. По результатам диагностики, врачи поставили диагноз: трещина и гематома. Лере прописали обезболивающее и мази. В свою очередь, лангетку на левой руке, которую Кудрявцева продемонстрировала подписчикам, порекомендовали носить целых четыре недели.

«Ну, окей, без приключений я не умею», — подытожила звезда.

Напоследок Кудрявцева показала лекарства, купленные в местной аптеке, а также инструкции по тому, как правильно фиксировать поврежденную конечность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева приняла извинения от назвавшего ее тварью режиссера Сарика Андреасяна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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