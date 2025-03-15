При столкновении грузовика с поездом под Ярославлем пострадали 11 человек

Число пострадавших в результате столкновения грузовика с пассажирским поездом в Ярославской области возросло до 11 человек. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону Александр Иереев.

«В результате ДТП водитель автомобиля SITRAK, мужчина 1994 года рождения, госпитализирован в больницу. Десять пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести», — рассказал он.

ДТП произошло 15 марта на перегоне Ваулово — Чебаково в Тутаевском районе Ярославской области. По предварительной информации водитель фуры выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение с пассажирским поездом.

По факту произошедшего организована проверка.

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