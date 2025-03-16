«Один на один»: Дмитрий Шепелев поделился секретами воспитания детей

Семья телеведущего придерживается определенных правил, которые помогают каждому ребенку чувствовать себя важным и любимым.

Телеведущий Дмитрий Шепелев ежедневно уделяет по 15 минут каждому из своих детей. Об этом он рассказал в беседе с Газетой.ru. Вместе с гражданской супругой Екатериной Тулуповой журналист старается поддерживать интересы наследников и укреплять семейные узы.

«По будням мы завтракаем со старшими, и я отвожу их в школы — это наше время. По вечерам мы в семье взяли за правило уделять каждому ребенку минимум 15 минут личного времени, один на один, чтобы ничего не отвлекало. Старшим — Платону и Ладе — уже нужно меньше нашего внимания, а вот младший, Тихон, конечно, требует больше времени. Я стараюсь читать ему перед сном каждый день», — рассказал Шепелев.

Телеведущий также поделился, что в их семье есть особые ритуалы, которые помогают каждому ребенку чувствовать себя важным и любимым. Например, с Платоном Шепелев по выходным ездит на баскетбольные соревнования, с Тихоном — на тренировки по гимнастике, а с Ладой ходит за ее любимым корейским чаем и в книжный магазин.

Такой подход к воспитанию позволяет детям чувствовать себя особенными и важными, а родителям — лучше понимать их интересы и потребности. Шепелев и Тулупова продолжают находить баланс между работой и семейной жизнью, делая акцент на качественном времени, проведенном с детьми.

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