«Увез сына подальше»: почему Шепелева не было рядом с Фриске накануне ее смерти

Телеведущий узнал об уходе из жизни певицы, находясь на море.

Телеведущий Дмитрий Шепелев оставил певицу Жанну Фриске в последние дни ее жизни из-за того, что не хотел, чтобы их общий сын становился свидетелем смерти матери. Об этом он рассказал в интервью с Надеждой Стрелец.

«Я увез сына подальше, мне не хотелось, чтобы он не был свидетелем ее смерти. Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий, и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона. Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что ее не стало. Это совпадение, но я вижу в этом определенный символизм, словно она согласна с моим решением», — поделился он.

Шепелев подчеркнул, что даже сейчас он не хотел бы обсуждать эту ситуацию, чтобы не порочить имя Жанны Фриске. Однако долгое молчание негативно сказалось на его репутации, и он решил объяснить свои действия, которые публика до сих пор не может ему простить.

Десять лет назад вся страна следила за трагичной историей Жанны Фриске. Шепелев рассказал, что не стремился делать личное горе достоянием общественности. Однако фотографии больной певицы оказались в распоряжении журналистов, пресечь сплетни можно было лишь публичным заявлением. Телеведущий рассказал, что эти годы были самыми сложными в его жизни.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с онкологией. Диагноз певицы — глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. О болезни она узнала, когда ее долгожданному сыну Платону едва исполнилось три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет семья Жанны Фриске после ее смерти.