У побережья южных Курил произошло землетрясение

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья южных Курил

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Эпицентр находился в Тихом океане.

У побережья южных Курил в ночь на понедельник зафиксировано землетрясения магнитудой 4,3. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 17 марта. Его эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 45 километров», — рассказала она.

Эксперт отметила, что землетрясение не было ощутимым. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вулкан Эбеко, расположенный на Курильских островах, поднял столб пепла на высоту три километра. Шлейф распространился более чем на пять километров в окрестностях. Эбеко — активный вулкан. Он находится на северной стороне хребта Вернадского и достигает высоты в 1156 километров. Первый за длительное время мощный выброс был зафиксирован в начале декабря.

Вулкан имеет три кратера, из которых два — активные. Выбросы происходят из восточного. К счастью, угрозы для местных жителей они не несут, пеплопада зарегистрировано не было.

 

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