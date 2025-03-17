У побережья южных Курил произошло землетрясение

Эпицентр находился в Тихом океане.

У побережья южных Курил в ночь на понедельник зафиксировано землетрясения магнитудой 4,3. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 17 марта. Его эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 45 километров», — рассказала она.

Эксперт отметила, что землетрясение не было ощутимым. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вулкан Эбеко, расположенный на Курильских островах, поднял столб пепла на высоту три километра. Шлейф распространился более чем на пять километров в окрестностях. Эбеко — активный вулкан. Он находится на северной стороне хребта Вернадского и достигает высоты в 1156 километров. Первый за длительное время мощный выброс был зафиксирован в начале декабря.

Вулкан имеет три кратера, из которых два — активные. Выбросы происходят из восточного. К счастью, угрозы для местных жителей они не несут, пеплопада зарегистрировано не было.