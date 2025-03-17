Трамп рассказал, когда планирует провести разговор с Путиным

Лидеры России и США могут провести беседу очень скоро.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить с лидером России Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — сказал Трамп.

Глава Белого дома в беседе с журналистами также отметил, что за прошедшие выходные дни «было проделано много работы».

По словам президента Соединенных Штатов, с главой России он намерен обсудить вопрос территорий.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор.