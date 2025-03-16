Рубио и Лавров провели телефонный разговор

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Контакт между главами внешнеполитических ведомств стран состоялся по инициативе США.

Рубио и Лавров провели телефонный разговор

Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе Соединенных Штатов, рассказали в Государственном департаменте страны.

В ходе разговора Лавров и Рубио заявили о готовности работать над восстановлением диалога между странами. С этой целью была заключена договоренность о регулярных контактах, в числе которых встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств условились поддерживать канал коммуникаций, чтобы решить проблемы, коих накопилось множество в отношении между США и Россией. В ходе разговора также был утвержден настрой на взаимодействие по международным актуальным вопросам. Речь идет о ситуации на Украине и Ближнем востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон грата за ненависть к Трампу. Марко рубио назвал Эмрахима Расула разжигателем расовой вражды. Дипломата обвинили в ненависти к Соединенным Штатам и к их главе Дональду Трампу.

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