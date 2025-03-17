Песков подтвердил слова Трампа о предстоящем разговоре с Путиным

Россия никогда не опережает события и не раскрывает подробные темы разговоров лидеров двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговор двух президентов не подлежит обсуждению содержательному», — пояснил официальный представитель Кремля.

Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с российским главой государства темы территорий и атомных станций вокруг украинского конфликта. Глава Белого дома в беседе с журналистами также отметил, что за прошедшие выходные дни их администрациями «было проделано много работы».

Также, как сообщает издание New York Times, представители США объявили о решении покинуть международную группу по расследованиям в отношении РФ в контексте украинского конфликта. Американская сторона объяснила это необходимостью перераспределения своих ресурсов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область. У главы государства в день визита предполагалась совершенно иная повестка из совещаний, однако лидер РФ принял решение внести корректировки в график.