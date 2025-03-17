«Двойная» Венера: жители России смогут наблюдать редчайшее небесное явление

Планета окажется в особой точке между Землей и Солнцем, что позволит увидеть ее дважды в сутки.

Редчайшее небесное шоу, так называемую «двойную» Венеру, можно увидеть на небе 17 марта.

Это значит, что планета будет отчетливо различима дважды в сутки.

Сначала после захода солнца, а затем почти перед самым рассветом. Такое бывает лишь раз в восемь лет.

В этом году уникальные условия для наблюдения благодаря тому, что Венера окажется в особой точке между Землей и Солнцем до 25 марта.

Повезет жителям Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, а также Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.