«Двойная» Венера: жители России смогут наблюдать редчайшее небесное явление
Жители России смогут увидеть редчайшее небесное явление
Фото, видео: Peter Komka/ТАСС; 5-tv.ru
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Планета окажется в особой точке между Землей и Солнцем, что позволит увидеть ее дважды в сутки.
Редчайшее небесное шоу, так называемую «двойную» Венеру, можно увидеть на небе 17 марта.
Это значит, что планета будет отчетливо различима дважды в сутки.
Сначала после захода солнца, а затем почти перед самым рассветом. Такое бывает лишь раз в восемь лет.
В этом году уникальные условия для наблюдения благодаря тому, что Венера окажется в особой точке между Землей и Солнцем до 25 марта.
Повезет жителям Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, а также Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
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