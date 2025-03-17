Собянин: Север и юг Москвы получат сквозную транспортную магистраль

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 24 0

Строительство разбили на пять этапов.

Собянин: Север и юг Москвы получат сквозную транспортную магистраль

Фото: mos.ru

Продолжается строительство крупной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Сейчас работы идут на пятом, последнем участке трассы.

«Находимся на одной из самых приоритетных дорожных строек Москвы в настоящее время, которая соединит две новые магистрали Москвы — это Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Московский скоростной диаметр. Участок относительно небольшой, но чрезвычайно сложный, насыщенный эстакадами, тоннелями, развязками. Планируем его закончить в 2026 году — и, таким образом, две магистрали будут соединены в одну. Юг и север Москвы получат сквозную транспортную магистраль», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра строящегося пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе свяжет пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, а также дублером юго-западной и южной части МКАД.

В районе Варшавского шоссе трасса будет соединена с Московским скоростным диаметром. Дорога-связка между двумя крупнейшими городскими магистралями находится в завершающей стадии строительства, окончание работ запланировано на 2025 год.

С вводом трассы Солнцево — Бутово — Варшавское в эксплуатацию нагрузка на МКАД снизится примерно на 16 процентов, на 12–13 процентов свободнее станут Варшавское и Калужское шоссе. Длина магистрали по прямой составит 26,6 километра (с учетом Внуковского шоссе), а общая протяженность новых дорог и развязок превысит 95 километров.

«Осмотрел финишный участок, который в перспективе соединит дорогу с Московским скоростным диаметром. Таким образом юг и север города получат сквозную транспортную магистраль. Объект относительно небольшой, но чрезвычайно сложный — построим и реконструируем 14 километров дорог, в том числе четыре искусственных сооружения», — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На данный момент введены в эксплуатацию участки длиной 16 километров по прямой от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига. В общей сложности построено 64,7 километра дорог.

Продолжаются работы на четвертом участке трассы (второй этап) от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Здесь появятся надземный и три подземных пешеходных перехода, а также прилегающие дороги и проезды — сейчас ведется их проектирование.

Строительство пятого, финишного участка магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе началось весной 2023 года. Участок длиной более 3,5 километра по прямой значительно улучшит транспортную доступность районов Коммунарка, Южное Бутово и Северное Бутово, в которых проживают около 480 тысяч москвичей. В частности, появится более комфортный прямой выезд из этих районов на Варшавское шоссе.

В составе участка построят и реконструируют 14 километров дорог, а также четыре искусственных сооружения, включая:

  • тоннель по основному ходу магистрали через улицу Поляны и подходы к нему, его длина составит 731 метр, в каждом направлении будет по две полосы движения;
  • эстакаду — съезд с основного хода магистрали на улицу Поляны в сторону МКАД длиной 731 метр, в каждом направлении — по две полосы;
  • путепровод по основному ходу магистрали через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра длиной 150 метров с двумя полосами движения в каждом направлении;
  • путепровод по основному ходу Варшавского шоссе в районе пересечения с магистралью, его длина составит 150 метров, появится по три полосы движения в каждом направлении.
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