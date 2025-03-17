«Это стресс»: Лариса Долина рассказала о мечтах своей внучки стать артисткой

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Анна Криушина
Анна Криушина 29 0

Внучка народной артистки РФ Ларисы Долиной мечтает стать артисткой

«Это стресс»: Долина рассказала, что ее внучка хочет стать артисткой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Певица поддерживает девочку, но призывает ее осознанно подойти к выбору профессии.

Внучка народной артистки РФ Ларисы Долиной мечтает стать артисткой. Об этом Ппевица рассказала в беседе с журналистами E1.ru после выступления на премии «Золотой Граммофон» в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга.

«Хочет быть артисткой, говорит мне: «Хочу как ты». Я говорю: «Хорошо подумай, потому что одно дело — под софитами выходить на сцену, а ты не знаешь, что такое закулисная жизнь. Сколько труда вкладывается в каждую песню, в образ, какой это стресс», — поделилась Долина.

Певица рассказала, что ее 13-летняя внучка заявила о готовности ко всему, однако сама артистка не намерена уговаривать девочку следовать ее примеру. Долина подчеркнула, что хочет, чтобы внучка самостоятельно выбрала дело по душе. Она также отметила, что не исключает, что через несколько лет интересы девочки могут измениться, и она захочет посвятить себя чему-то другому.

Лариса Долина, которая сама прошла долгий и сложный путь к успеху, понимает, насколько важно осознанно подходить к выбору профессии. Она готова поддержать внучку в любом ее решении, но при этом хочет, чтобы девочка понимала все аспекты жизни артиста.

Певица также рассказала, что ее внучка — талантливая и целеустремленная девочка, и она уверена, что та сможет добиться успеха в любом выбранном деле.

Лариса Долина продолжает радовать поклонников своими выступлениями и остается примером для многих, в том числе для своей внучки. Остается только ждать, какой путь выберет юная наследница таланта знаменитой певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лариса Долина снова стала жертвой мошенников.

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