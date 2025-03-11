«Никогда не буду просить деньги» — Лариса Долина снова стала жертвой мошенников

|
Анна Криушина
Анна Криушина 36 0

Мошенники рассылают сообщения с просьбой денег от имени Ларисы Долиной

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/larisa.dolina.official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица записала видеообращение, в котором призвала поклонников не верить аферистам.

Народная артистка РФ Лариса Долина снова стала жертвой мошенников. На этот раз злоумышленники рассылают сообщения от имени певицы, прося у ее знакомых и поклонников материальную помощь. Долина оперативно отреагировала на ситуацию, записав видеообращение, в котором разоблачила аферистов.

«Уважаемые друзья, сегодня появилась в соцсетях рассылка якобы от моего имени о том, что я прошу материальной помощи, потому что в моей жизни произошло ну очень неприятное событие. Это опять мошенники, я прошу вас не вестись на это, заблокируйте номер телефона человека, который вам это разослал», — заявила певица.

Лариса Александровна подчеркнула, что не нуждается в финансовой поддержке.

«Я в порядке, я выживу! И я никогда бы не написала ничего подобного. Ложь абсолютная», — добавила она.

В прошлом году певица уже сталкивалась с мошенниками, но, как она сама отмечает, все трудности остались позади.

«Мой голос — мой жизненный стимул, моя сила, главная составляющая, мой выход во вселенную и мое обращение к тем, кто готов меня слушать… Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит моего голоса! Бог дал! Бог взял!» — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал про слухи о травме Долиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

17:49
В Псковской области найдена сумка с телом новорожденной девочки
17:38
Овечкин сообщил о планах вернуться в «Динамо»
17:26
«Никогда не буду просить деньги» — Лариса Долина снова стала жертвой мошенников
17:14
Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям авто
17:03
Эксперт оценил опасность инцидента, произошедшего на АЭС «Олкилуото» в Финляндии
16:49
День окончания Ленинградской битвы могут объявить Днем воинской славы

Сейчас читают

Ученик нижегородской школы напал с ножом на одноклассников
Пополнение в семье: что за красавец поселился в квартире Татьяны Булановой
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской