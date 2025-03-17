Таиланд сократит безвизовый въезд для россиян

Новые правила начнут действовать 1 мая.

Правительство Таиланда планирует уменьшить срок возможного нахождения на территории страны с 60 до 30 дней для туристов из 93 государств, включая Россию и Китай. Соответствующее заявление сделала газета Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.

«Безвизовый въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней», — сообщили в релизе.

По данным издания, решение было принято в связи с необходимостью лишить иностранных граждан возможности заниматься в Таиланде теневым бизнесом.

В материале подчеркнули, что Министерство иностранных дел Таиланда также поддержало инициативу. Однако окончательное решение будет принято только после обсуждения всех деталей корректировки действующего регламента.

Прежде, в июле 2024 года правительство разрешило туристам из 93 стран приезжать в страну на срок до 60 дней. Это изменение условий безвизового режима взволновало туристических операторов. По их свидетельствам, путешественники приезжают с легальными целями не более чем на три недели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что был найден масштабный канал контрабанды оружия из Таиланда в Россию.