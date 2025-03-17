При атаке БПЛА по пожарной части в Горловке пострадали два сотрудника МЧС РФ
Пожарный и водитель доставлены в больницу.
Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке украинских беспилотников по пожарной части в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Пожарный и водитель доставлены в больницу, сказано в сообщении.
«С акубаротравмой они доставлены в больницу», — говорится в сообщении МЧС РФ.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее силы ПВО сбили три украинских беспилотника: два дрона — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
100%
-1.26 90.84
-2.77
Нашли ошибку?