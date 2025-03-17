При атаке БПЛА по пожарной части в Горловке пострадали два сотрудника МЧС РФ

Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке украинских беспилотников по пожарной части в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Пожарный и водитель доставлены в больницу, сказано в сообщении.

«С акубаротравмой они доставлены в больницу», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее силы ПВО сбили три украинских беспилотника: два дрона — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.