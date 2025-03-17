Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской и Белгородской областями

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

БПЛА сбили в промежутке с 13.30 до 14.30 мск.

Над Курской и Белгородской областями сбиты три украинских дрона

Фото: www.globallookpress.com/Yi LanÂ·asayage

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Тема:
Курская область

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника: два дрона — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 13.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА — над территорией Курской области и один БпЛА — над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские военные уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В частности, над Астраханской областью было ликвидировано 13 БПЛА, что свидетельствует о постоянной угрозе со стороны воздушных объектов. Калмыкия также оказалась под пристальным вниманием сил ПВО, где было сбито три беспилотника. 

Тема:
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