Рекордное число россиян стали банкротами без суда
Экономика Россиянам списали впятеро больше долгов без суда в 2024 году
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Процедура направлена на адресную помощь социально уязвимым гражданам.
За год в России в пять раз выросло количество процедур внесудебного банкротства. В 2024 году таким заемщикам списали долги почти на 17,5 миллиардов рублей. Как выяснили «Известия», этот скачок связан с тем, что теперь услуга доступна пенсионерам и другим получателям соцпособий, например, одиноким матерям.
Внесудебное банкротство граждане, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет, могут оформить бесплатно в МФЦ. Все необходимые справки и подтверждения там соберут сами, без участия заявителя. К списанию доступны суммы от 25 тысяч до миллиона рублей. Если долгов больше — банкротом смогут признать только через суд. Но у процедуры есть и последствия: банкрот не сможет в течение пяти лет получить новый кредит, а также занимать руководящие должности.
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