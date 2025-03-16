Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Дроны сбиты над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями.

Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

За два часа уничтожены шесть украинских БПЛА над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«С 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили: три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, два — над территорией Ростовской области, один — над Тульской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА — девять над Курской областью, пять над Орловской области и один над Брянской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России

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