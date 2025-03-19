В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди

В США опубликовали рассекреченные документы об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди, а также его брата Роберта и активиста Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщается на официальном сайте национального архива.

В соответствии с директивой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, все ранее засекреченные данные, относящиеся к делу об убийстве Джона Ф. Кеннеди, теперь стали доступны для общественности.

До этого Трамп анонсировал обнародование материалов и подписал соответствующий указ, — он заявил, что в общей сложности будет опубликовано около 80 тысяч страниц документов.

«Это важное объявление. Они ждали этого десятилетиями», — отметил американский лидер после заседания совета директоров в Центре Кеннеди, Вашингтон.

Он также добавил, что запретил своим сотрудникам вносить какие-либо правки в эти документы, которые будут опубликованы «в первозданном виде».

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард собрал информацию, содержащую подробности о событиях, связанных с убийством Кеннеди, которое произошло 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Убийство было совершено Ли Харви Освальдом, который был застрелен через два дня после задержания.

Общественность также получила доступ к материалам о смерти сенатора Роберта Ф. Кеннеди и доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.

Власти США должны были рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но как Трамп, так и бывший президент США Джо Байден давали разведке отсрочку для оценки возможного ущерба от обнародования информации.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп раскрыл подробности о документах по убийству Кеннеди. Он подчеркнул, что публикация материалов будет «очень интересной» и вызовет большой интерес у общественности.