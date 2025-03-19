«Столько планов»: жена Михалкова о состоянии режиссера после новостей о госпитализации

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Жена Михалкова не подтвердила сообщения о госпитализации режиссера

Никита Михалков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ранее в СМИ проходила инфа о проблемах с сердцем у народного артиста России.

Народный артист России Никита Михалков чувствует себя хорошо. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на жену режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Татьяну Михалкову.

По словам супруги кинематографиста, создатель картины «Утомленные солнцем» чувствует себя хорошо. А ранее публиковавшаяся в ряде СМИ информация о том, что Михалкова госпитализировали из-за повышенного давления и проблем с сердцем, является неверной.

«Это, наверное, старая перепечатка, что когда-то еще он болел, лежал в больнице. Вы посмотрите его расписание, сколько городов он проезжает, сколько репетирует, сколько выступает, сколько встречается со зрителями, сколько у него планов», — пояснила жена режиссера.

Михалкова подчеркнула, что ее муж, как и любой другой человек, периодически посещает медицинские учреждения, но в этом нет ничего необычного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Михалков вновь стал прадедушкой. Это второй правнук кинематографиста. Малыша родила дочь актера Артема Михалкова — сына народного артиста РФ.

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