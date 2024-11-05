Самая красивая наследница продолжила род: Никита Михалков вновь стал прадедушкой

Внучка сценариста стала матерью в 22 года.

Народный артист РСФСР Никита Михалков стал прадедушкой во второй раз. Об этом стало известно из блога его внучки Натальи Степаненко в сети.

Звездной наследнице 22 года. Она является дочерью среднего сына Никиты Михалкова Артема. Всего у 79-летнего Михалкова четверо детей и 11 внуков. А вот правнук на свет появился лишь второй.

«04.11.2023. 14:17», — сообщила Наталья в посте дату и время рождения первенца.

До этого дня пол малыша не раскрывался. После его рождения стало известно, что Наталья стала матерью сына. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Степаненко. Пара поженилась в июле.

Новоиспеченные родители не афиширует личную жизнь. Они предпочитают оставлять радостные события в стенах дома и не выносить на всеобщее обозрение, потому поклонники длительное время гадали, появился малыш на свет или еще нет. Примечательно, что Наталью, дочь среднего сына Никиты Михалкова Артема, на просторах интернета называют самой красивой внучкой Михалкова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Барановская избегала слухов о романе с Гордоном.