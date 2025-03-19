Путин поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с юбилеем

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

Глава государства отметил яркий талант звезды.

Путин поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с юбилеем

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с 75-ти летием. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

«Вы посвятили свой яркий, самобытный, щедрый талант сбережению и развитию замечательных традиций русской песни, народного искусства», — написано в поздравлении.

В своем сообщении он также подчеркнул ее значительный вклад в развитие нового поколения артистов. Особое внимание президент уделил тому, что Бабкина неизменно заботится о наставничестве и воспитании молодых исполнителей, помогая им раскрывать свои таланты и находить свой путь в мире музыки.

Владимир Путин также выразил искренние пожелания здоровья, успехов и вдохновения, что подтверждает уважение и признание ее работы на самом высоком уровне. Бабкина продолжает вдохновлять не только зрителей, но и коллег, которые поражаются ее немалой работоспособности.

Путь артистки в мир музыки начался в 1974 году, когда она основала ансамбль «Русская песня». С тех пор ее карьера неуклонно развивалась, и она стала символом русского народного искусства. Благодаря ее усилиям, народная музыка вновь заставила говорить о себе, обретя новых поклонников и звуча на самых различных площадках.

Надежда Бабкина — это не просто имя, а целая эпоха в российской музыкальной культуре. Она остается легендой сцены, чьи народные песни взяли в плен сердца не только соотечественников, но и иностранных слушателей. Талант, обаяние и уникальный голос сделали ее одной из самых успешных и высокооплачиваемых певиц в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ковальчук вернулась к Харламову после побега.

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