Худший период в жизни: как принц Уильям отреагировал на новость о раке жены

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Экс-помощник принца Уильяма: рак отца и жены привел наследника короны в ужас

Какой была реакция принца Уильяма на новость о раке Мидалтон

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Слухи и домыслы общественности только усугубили положение дел.

Весна 2024 года для принца Уильяма стала одним из худших периодов в жизни из-за новостей об онкологических заболеваниях его жены Кейт Миддлтон и отца — короля Великобритании Карла III. Об этом RadarOnline рассказал бывший помощник наследника Британской короны Джейсон Кнауф.

По словам экс-сотрудника английского двора, принц Уильям весной прошлого года узнал о раке супруги почти одновременно с новостями о недуге родителя. В телефонном разговоре с Кнауфом представитель монаршей семьи дважды назвал происходящее ужасом.

Бывший помощник принца признался, что и сам не мог поверить во все это. Он заметил, что все стало еще хуже после того, как в сети стали появляться теории заговора из-за долгого отсутствия Миддлтон на публике и слухи о связи будущего короля с подругой своей жены Роуз Ханбери. Эти сплетни даже негативно повлияли на отношения супругов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон напугала публику состоянием рук.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
Уиткофф рассказал об ослаблении санкций после прекращения огня на Украине
17:36
Строительный мусор загорелся на площади 250 «квадратов» в Московской области
17:36
Менталитет обиженных: в чем причина конфликта на Украине
17:30
Секреты антиэйдж-питания: названы продукты, замедляющие старение
17:15
Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд РФ и США
17:08
Худший период в жизни: как принц Уильям отреагировал на новость о раке жены

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп