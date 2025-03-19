Худший период в жизни: как принц Уильям отреагировал на новость о раке жены

Слухи и домыслы общественности только усугубили положение дел.

Весна 2024 года для принца Уильяма стала одним из худших периодов в жизни из-за новостей об онкологических заболеваниях его жены Кейт Миддлтон и отца — короля Великобритании Карла III. Об этом RadarOnline рассказал бывший помощник наследника Британской короны Джейсон Кнауф.

По словам экс-сотрудника английского двора, принц Уильям весной прошлого года узнал о раке супруги почти одновременно с новостями о недуге родителя. В телефонном разговоре с Кнауфом представитель монаршей семьи дважды назвал происходящее ужасом.

Бывший помощник принца признался, что и сам не мог поверить во все это. Он заметил, что все стало еще хуже после того, как в сети стали появляться теории заговора из-за долгого отсутствия Миддлтон на публике и слухи о связи будущего короля с подругой своей жены Роуз Ханбери. Эти сплетни даже негативно повлияли на отношения супругов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон напугала публику состоянием рук.