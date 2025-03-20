Солистка «Фабрики» назвала реальную жизнь самым модным из современных трендов

Участницы группа «Фабрика» рассказали, какой тренд в личной жизни сегодня на пике популярности в социальных сетях. Пообщаться с исполнительницами корреспонденту 5-tv.ru удалось на премьере сериала «Опасная Близость».

По словам одной из солисток группы Екатерины Москалевой, в последнее время все больше людей интересует новая искренность, пришедшая на смену «хорошей жизни напоказ».

«В моде наоборот сейчас реальная жизнь, реальная лайф, тру стори, поэтому вскрываются многие измены, поэтому снимаются сериалы об этом», — считает певица.

Пагубные же тренды, по ее мнению, в свое время пришли в Россию из запрещенных ныне западных соцсетей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Елизавета Боярская появилась на премьере сериала «Опасная близость» без мужа Максима Матвеева, чем спровоцировала новую волну слухов о разрыве отношений.