Съехал с дороги и опрокинулся: в ДТП на Кубани погибли два человека

Авария произошла около 14:30 на въезде в город.

Два человека погибли в результате ДТП в городе Кореновск Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По информации ведомства, авария произошла около 14:30 на въезде в город со стороны станицы Раздольной. Водитель Nissan Almera передвигался на небезопасной скорости и съехал с дороги. Автомобиль врезался в дорожный знак, после чего перевернулся в поле.

На место происшествия прибыли экстренные службы. В результате аварии погибли два пассажира, еще двое человек были госпитализированы. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода в Москве стала причиной крупных ДТП в разных районах столицы. По данным Департамента транспорта Москвы, две автомобильные аварии зафиксированы на МКАДе. Из-за чего пострадало несколько транспортных средств и затруднено движение на дороге.

Одно ДТП произошло на 75-м километре кольца, поэтому две из пяти полос на данном участке закрыты для проезда. Еще одна авария случилась на 67-м километре МКАДа.