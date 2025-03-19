Съехал с дороги и опрокинулся: в ДТП на Кубани погибли два человека

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

МВД: два человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Два человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Фото: Telegram/name/adress Telegram/23 МВД/mvd_23

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Авария произошла около 14:30 на въезде в город.

Два человека погибли в результате ДТП в городе Кореновск Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По информации ведомства, авария произошла около 14:30 на въезде в город со стороны станицы Раздольной. Водитель Nissan Almera передвигался на небезопасной скорости и съехал с дороги. Автомобиль врезался в дорожный знак, после чего перевернулся в поле.

На место происшествия прибыли экстренные службы. В результате аварии погибли два пассажира, еще двое человек были госпитализированы. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода в Москве стала причиной крупных ДТП в разных районах столицы. По данным Департамента транспорта Москвы, две автомобильные аварии зафиксированы на МКАДе. Из-за чего пострадало несколько транспортных средств и затруднено движение на дороге.

Одно ДТП произошло на 75-м километре кольца, поэтому две из пяти полос на данном участке закрыты для проезда. Еще одна авария случилась на 67-м километре МКАДа.

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