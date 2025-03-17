Лучше на метро: из-за непогоды в Москве произошли крупные аварии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Дептранс: из-за непогоды в Москве произошли несколько ДТП

Из-за непогоды в Москве начались ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Погода

Ведомство просит по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Непогода в Москве стала причиной крупных ДТП в разных районах столицы. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

По данным ведомства, две автомобильные аварии зафиксированы на МКАДе. Из-за чего пострадало несколько транспортных средств и затруднено движение на дороге. Одно ДТП произошло на 75-м километре кольца, поэтому две из пяти полос на данном участке закрыты для проезда. Еще одна авария случилась на 67-м километре МКАДа.

Кроме того, ДТП с участием нескольких машин произошло и на Ленинградском шоссе, что также затруднило движение в этой части города на 2,6 километра.

«Для поездок по возможности используйте метро. Если поездок на машине не избежать, рекомендуем водителям отложить их на более позднее время — после 19:00», — предупреждает Дептранс.

Гидрометцентр сообщал, что 17 марта в Москве ожидается снег, гололедица и колебания температуры воздуха от нуля до двух градусов ниже нуля (по Цельсию). Ночью столбик термометра может опуститься до минус восьми градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая погода ожидается в Москве в ближайшую неделю.

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