«Хотелось бы этого избежать»: Дайнеко раскрыла планы на грядущую свадьбу

Церемония состоится весной.

Певица Виктория Дайнеко планирует сыграть свадьбу в узком кругу. Об этом артистка рассказала в интервью изданию Starhit.ru.

«Если честно, я не большой поклонник шумных, громких вечеринок, поэтому мне бы хотелось, чтобы в любом случае это был какой-то небольшой узкий круг. Также я все еще не поклонник каких-то старых традиций — типа выкупа невесты и так далее, поэтому мне бы хотелось и этого всего избежать. Но, конечно, мы отпразднуем», — призналась Виктория.

Певица добавила, что оформление и детали свадьбы будут определяться в зависимости от того, какой формат торжества выберут.

Что касается свадебного платья, то Вика еще не выбрала, но обещала заняться этим вопросом сразу после того, как утвердят план праздника. По ее словам, церемония состоится этой весной, а сам праздник пройдет в укромном месте, вдали от посторонних глаз.

Певица выходит замуж во второй раз. Дайнеко сообщила, что ее избранник сделал предложение прямо во время футбольного матча. На стадионном табло неожиданно высветилось: «Выходи за меня». В ответ Вика не смогла сказать ничего, кроме «Да».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Григорий Лепс рассказал, когда состоится свадьба с молодой возлюбленной.