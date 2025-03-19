Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

В случае отказа, США могут нанести удары по стратегическим объектам Тегерана.

Трамп выдвинул двухмесячный ультиматум Ирану касательно ядерной сделки

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум касательно сроков заключения новой ядерной сделки. Свои требования американский политик перечислил в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Как сообщают зарубежные СМИ, Трамп установил срок длиной в два месяца, чтобы иранская сторона пошла навстречу штатам в вопросе урегулирования разногласий двух стран в ядерной сфере.

Пока что неясно, с какой именно даты Трамп будет отсчитывать срок выполнения своего требования, однако, как утверждают западные источники, в случае нежелания Хаменеи идти ему навстречу, американский президент может дать указания применить военную силу по отношению к иранским ядерным объектам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по российским энергообъектам.

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