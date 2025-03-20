Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Игра состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Сборная России по футболу обыграл Гренаду в товарищеском матче со счетом 5:0

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче со счетом 5:0. Игра состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Первый мяч в ворота противника отправил полузащитник Данил Пруцев на 16-й минуте первого тайма. Еще два гола с разницей в одну минуту забили защитник Арсен Адамов (42-я минута) и нападающий Артем Дзюба (43-я минута).

Для Дзюбы это стал 31-й гол в составе Сборной, благодаря чему он побил двенадцатилетний рекорд Александра Кержакова и стал самым результативным бомбардиром в истории команды.

Последние два года в ходе матча были забиты во втором тайме на 53-ей и 60-й минутах Даниилом Фоминым и Залимханом Бакаевым. Свою следующую игру Россия проведет 25 марта — противником нашей команды станет Замбия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артем Дзюба побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром Сборной России.

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Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче

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