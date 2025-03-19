Артем Дзюба побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром Сборной России

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 39 0

На счету футболиста 31 гол.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Отечественный футболист Артем Дзюба стал рекордсменом по количеству голов за сборную России по футболу. Спортсмен смог достичь этого результата после товарищеского матча против Гренады.

Для российского футболиста забитый мяч стал 31-м по счету за все его время игры в национальной команде. Теперь Дзюба официально считается лучшим бомбардиром за всю историю Сборной России. Предыдущий рекорд принадлежал уже завершившему свою карьеру футболисту Александру Кержакову — он установил его еще в 2013 году и с тех пор вплоть до сегодняшнего дня оставался непревзойденным.

Фото: 5-tv.ru

Свой судьбоносный гол Дзюба встретил, задрав футболку своей спортивной формы — под ней обнаружился еще один слой одежды с надписью: «31 — Сильные вместе». С трудом сдерживая эмоции, спортсмен показал свой ставший фирменным после Чемпионата Мира 2018 года жест — воинское приветствие с покрытой головой, после чего прокричал слово «вамос», в переводе с испанского обозначающее: «Вперед! Давай!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Гретцки по забитым шайбам за один месяц в НХЛ

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