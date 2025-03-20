Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Особенно лидера Незалежной интересовали зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у главы США Дональда Трампа дополнительные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.

«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — сообщила Левитт.

По ее словам, украинский лидер особо акцентировал внимание на необходимости дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления обороноспособности страны.

В ответ на запрос Украины, Белый дом подтвердил готовность Соединенных Штатов активно сотрудничать с Киевом, уделяя особое внимание организации поставок вооружений из европейских стран. США рассматривают этот шаг как важный элемент стратегии по поддержке Незалежной.

Несколькими днями ранее в ходе телефонного разговора глав РФ и США Дональд Трамп выступил с инициативой о 30-дневном прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ходе российско-украинского конфликта. Владимир Путин эту инициативу поддержал и дал военным соответствующее распоряжение — российские силы ПВО вмиг сбили наши же семь ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в чем причина конфликта на Украине.

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