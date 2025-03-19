Менталитет обиженных: в чем причина конфликта на Украине

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 28 0

Публицист Левитас: Украина не пойдет на перемирие из-за своего менталитета

Менталитет обиженных: Украина не пойдет на перемирие из-за собственной злобы

Фото: Reuters/Carlos Jasso

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Зеленский просто «выкидывает на помойку» любые предложения Трампа и коллективного Запада по мирному урегулированию.

Трамп никогда не сможет добиться от Украины подписания мирного договора с Россией из-за украинской ментальности. Так считает эксперт издания EADaily Игорь Левитас.

По его словам, именно в этом кроется ярое нежелание киевского режима идти хоть на какие-либо уступки в очевидно проигрышном для себя конфликте. Публицист считает, что украинцами движет жажда мести за их якобы исторический проигрыш России — ненависть сначала к СССР, а потом и к России стала буквально государственной политикой Незалежной.

Левитас вспоминает великого русского классика Николая Васильевича Гоголя, который был родом из Украины. В его «Вечерах на хуторе близ Диканьки» есть весьма поучительный рассказ «Страшная месть», который как нельзя лучше описывает то самое мировосприятие, которое определяется этническими и национальными обычаями, образом жизни, мышлением и нравственностью украинского народа.

По сюжету произведения, один брат, получив от короля большое жалование, бескорыстно поделился приобретенным богатством со вторым. Однако вместо благодарности он получил в ответ лишь месть, так как второй брат не вынес того, что его родственник удостоился от короля такой чести.

Ровно этот же сценарий, по словам эксперта, сегодня наблюдается в российско-украинских отношениях. Россия, на протяжении столетий бескорыстно снабжавшая Украину деньгами, ресурсами и технологиями, в ответ получила лишь безудержную злобу, за то, что «посмела» быть добра к своей соседке.

Именно поэтому, считает Левитас, любые предложения Трампа и всего коллективного Запада по урегулированию конфликта мирным путем Зеленским и его хунтой попросту выкидываются на помойку — более того, если бы даже в теории Украина вышла победительницей из этого конфликта, то их ненависть перекинулась бы уже на Европу и США, так как они так же, как и Россия в свое время «посмели» ставить себя выше Незалежной. К слову, США с момента переизбрания Трампа в глазах Украины уже успели превратиться в предателей и врагов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойцы армии России получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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