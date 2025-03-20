Мощные взрывы в Кировограде: под удар попали объекты военного назначения

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Мощные взрывы в Кировограде уничтожили объекты военного назначения

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

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Повреждены цеха по сборке беспилотников, железнодорожная инфраструктура и гостиница, где могли находиться иностранные наемники.

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кировограде. Очевидцы публикуют кадры пожара. Очагов возгорания несколько.

Сообщается, что под удар попали цеха, где собирали беспилотники, а также расположенная рядом железнодорожная инфраструктура. Поезда теперь объезжают Кировоград.

Приходят сообщения и об ударах по авиационной базе, где обслуживали боевые самолеты. По предварительным данным, поражена также гостиница с иностранными наемниками.

Взрывы были и в других регионах — в районе Полтавы, под Киевом, а так же в Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях. В нашем Министерстве обороны подтвердили удар по железнодорожному составу, который перевозил оружие и снаряды для Вооруженных сил Украины.

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