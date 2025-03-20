Протесты против мобилизации: в Киеве подожгли автомобиль ТЦК
В Киеве подожгли автомобиль ТЦК в знак протеста против мобилизации
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ricardo Rubio
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жители столицы возмущены действиями военкоматов, которые хватают людей на улицах, в магазинах и даже в общественном транспорте.
В Киеве сожгли еще один автомобиль Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Кадры пылающей машины опубликовали очевидцы.
Так жители украинской столицы выражают несогласие с методами насильственной мобилизации. Повестки теперь, как правило, уже не вручают. Людей хватают на улицах, патрули врываются в дома, магазины и автобусы. Все в том же Киеве у выхода из метро полицейские хотели похитить мужчину призывного возраста, однако другие прохожие попытались его отбить.
Получила продолжение скандальная история в Харькове, где военкомы на машине сбили велосипедиста. В ТЦК опубликовали издевательский комментарий, утверждая, что наехали на него случайно. Потом, якобы, хотели оказать помощь, но юноша скрылся.
Профессиональные навыки, чтобы избежать отправки на фронт, пришлось использовать и защитнику футбольного клуба «Ингулец» из Кировоградской области Михаилу Шершню. Он отказался продлевать контракт со своей командой и президент клуба решил сдать его ТЦК. Как рассказали игроки, защитник убежал от двух военкомов.
Читайте также
47%
1.35 90.83
3.26
Нашли ошибку?