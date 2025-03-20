Росгидромет создает цифровую платформу для изучения глобального климата

Об уникальных проектах России, благодаря которым можно узнать, как меняется глобальный климат, говорили сегодня на коллегии Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Это и исследования в Артике и Антарктиде, и система мониторинга мерзлоты, а также запуск новых спутников и передовых технологий. Все это позволяет делать прогнозы точнее.

«Возможность оперативного реагирования на неблагоприятные природные явления, в том числе на паводки, пожары, аномальные осадки или засуху, является вопросом обеспечения безопасности населения и вопросом стабильного функционирования нашей экономики. Соответственно, коллеги, в числе ваших задач на 2025 год и далее должно быть углубление интеграции с другими ведомствами и учет их потребностей при формировании прогнозов», — заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

В работе Росгидромету помогают и цифровые ресурсы. Сейчас ведется создание единой платформы, которая поможет их объединить. Вице-премьер подчеркнул, что от точности и актуальности этих данных зависят очень многие сферы, поэтому нужно постоянно наращивать компетенции, улучшая качество прогнозирования.