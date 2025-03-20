Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по Украине

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Представители страны выразили несогласие с главным принципом ЕС, который охарактеризовали, как «достижение мира через силу».

Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по Украине

Фото: Zuma\TAСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Венгрия снова заблокировала окончательный документ саммита Евросоюза, касающегося помощи Украине. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в рамках встречи в Брюсселе.

«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — заявил он.

В результате ЕС был вынужден приложить к итоговому заявлению отдельный текст, подписанный 26 государствами, что стало редким примером публичного раскола в блоке.

Венгрия объяснила свое решение тем, что не приемлет подход ЕС к «достижению мира через силу». Эта формулировка, по мнению Будапешта, противоречит дипломатическим методам урегулирования конфликта и создает риск эскалации.

Как сообщил европейский дипломат, саммит также стал площадкой для обсуждения стратегии влияния на переговоры по Украине, которые курируют США. Он отметил, что лидеры Евросоюза обсудили и различные способы влияния на переговорный процесс США с Россией по Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров из Венгрии в Россию.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
«Они слишком разные»: сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой
18:22
Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области
18:10
Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России
18:00
Мощные взрывы в Кировограде: под удар попали объекты военного назначения
17:47
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
17:47
Фатальная мигрень: женщина умерла через две недели после возникновения головной боли

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп