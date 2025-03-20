Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по Украине

Венгрия снова заблокировала окончательный документ саммита Евросоюза, касающегося помощи Украине. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в рамках встречи в Брюсселе.

«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — заявил он.

В результате ЕС был вынужден приложить к итоговому заявлению отдельный текст, подписанный 26 государствами, что стало редким примером публичного раскола в блоке.

Венгрия объяснила свое решение тем, что не приемлет подход ЕС к «достижению мира через силу». Эта формулировка, по мнению Будапешта, противоречит дипломатическим методам урегулирования конфликта и создает риск эскалации.

Как сообщил европейский дипломат, саммит также стал площадкой для обсуждения стратегии влияния на переговоры по Украине, которые курируют США. Он отметил, что лидеры Евросоюза обсудили и различные способы влияния на переговорный процесс США с Россией по Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров из Венгрии в Россию.