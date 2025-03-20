Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров из Венгрии в Россию

Премьер-министр выразил заинтересованность в прекращении конфликта на Украине.

Венгрия хочет восстановить торговые отношения с РФ, пострадавшие из-за санкций Евросоюза (ЕС). В связи с этим страна заинтересована также в прекращении украинского конфликта. И если это произойдет, стране удастся вновь наладить экспорт на обширный российский рынок. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам главы правительства, в первую очередь вооруженное противостояние между Киевом и Москвой необходимо завершить «по христианским соображениям». Каждый день гибнут тысячи людей, и это неправильно и полностью противоречит венгерским ценностям. И поэтому Венгрия стремится к миру на Украине.

«Во-вторых, по экономическим причинам, потому что война обходится очень и очень дорого. Из-за войны цены на энергоносители стали выше, ставки по облигациям выросли, и мы потеряли в России много возможностей для экспорта», — сказал Орбан

Свое мнение премьер высказал, общаясь с журналистами в Брюсселе по итогам встречи лидеров партий, сформировавших в Европарламенте фракцию «Патриоты Европы». Он также отметил, что в Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу возможного вступления Украины в ЕС. Лидеров других европейских стран он призвал не спешить с заявлениями до тех пор, пока его сограждане не определились со своей позицией.

Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем Венгрия заблокировала заявление ЕС о помощи Украине.