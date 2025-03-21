Захарова сообщила о планах российского посла Дарчиева на днях направиться в США

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Дипломат также стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Захарова сообщила о планах российского посла Дарчиева на днях направиться в США

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Российский посол Александр Дарчиев, до недавних пор возглавлявший департамент Северной Атлантики МИД, планирует направиться в США в ближайшее время. Об этом в эфире Первого канала рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Были контакты на уровне глав… С российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ», — заявила она.

Глава государства Владимир Путин назначил Дарчиева послом России в США директора 6 марта. Ноту ему передали в ходе переговоров делегаций РФ и Штатов в Стамбуле 27 февраля, на следующий день упоминался его скорый визит в американскую столицу. Дипломат также получил должность постоянного наблюдателя страны при Организации американских государств в Вашингтоне.

Прежде в газете The Washington Post появился материал, в котором подчеркивалось, что американские чиновники высоко оценили профессиональный опыт нового посла. Автор Дэвид Игнатиус указал на особую значимость назначения Дарчиева на фоне перезагрузки в отношениях между двумя странами. Журналист подчеркнул, что команда Трампа не применяет «метод кнута и пряника» в равной степени к России и Украине — все «пряники» достаются России.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ указали на несоответствие поставок вооружений Киеву Соединенными Штатами их заявлениям о намерении достичь мира.

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