В МИД РФ указали на противоречие поставок вооружения США Киеву намерениям на мир

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

МИД РФ: поставки оружия США Киеву идут вразрез с заявленными намерениями на мир

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Захарова напомнила, что одним из обязательных условий для начала урегулирования конфликта является демилитаризация Украины.

Поставки вооружений Украине Соединенными Штатами не соответствуют их заявлениям о намерении достичь мира. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

Дипломат напомнила, что одним из обязательных условий для начала мирного урегулирования конфликта — это демилитаризация Украины.

«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира. <…> Кто хочет мира — тот будет, естественно, ратовать за прекращение милитаризации», — заявила Захарова.

Позицию об обязательном отказе от поставок вооружений Киеву озвучивал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта тема в любых дальнейших переговорах между РФ и США будет одной из самых важных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве. Знаки у здания начали убирать после разговора Путина и Трампа.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:55
В Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки
19:44
Филипп Киркоров прилетит в Россию незадолго до похорон отца
19:37
Из Суджанского района Курской области эвакуировали более 540 человек
19:35
«Товарищеские отношения»: как МИЦ «Известия» наращивает присутствие на Ближнем Востоке
19:22
В МИД РФ указали на противоречие поставок вооружения США Киеву намерениям на мир
19:10
ВСУ атаковали пожарную часть в Запорожской области в пятый раз за неделю

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп