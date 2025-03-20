В МИД РФ указали на противоречие поставок вооружения США Киеву намерениям на мир

Мария Захарова напомнила, что одним из обязательных условий для начала урегулирования конфликта является демилитаризация Украины.

Поставки вооружений Украине Соединенными Штатами не соответствуют их заявлениям о намерении достичь мира. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

Дипломат напомнила, что одним из обязательных условий для начала мирного урегулирования конфликта — это демилитаризация Украины.

«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира. <…> Кто хочет мира — тот будет, естественно, ратовать за прекращение милитаризации», — заявила Захарова.

Позицию об обязательном отказе от поставок вооружений Киеву озвучивал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта тема в любых дальнейших переговорах между РФ и США будет одной из самых важных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве. Знаки у здания начали убирать после разговора Путина и Трампа.