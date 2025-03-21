Перегрузки не только снижают настроение, но и приводят к физическим проявлениям, болям и бессоннице.

Офис, в котором вы работаете, может стать главным источником стресса. Стресс в свою очередь негативно влияет на физическое состояние человека, не говоря о переживаниях. Если конкуренция, высокий темп, давление и другие факторы начинают сказываться на качестве жизни, пора принимать меры. Какие — рассказала «Известиям» кандидат психологических наук, бизнес-тренер Алена Савюк.

Стресс — это реакция на то или иное явление, характеризующаяся учащением пульса, повышением уровня адреналина. В некоторых ситуациях он даже помогает быстро принять решение. Но если это состояние затягивается, человек адаптируется. Сначала наступает стадия сопротивления, затем истощение, а потом стресс становится хроническим — и неконтролируемым. И сказывается на здоровье.

«К физическим проявлениям стресса относят головные боли, хроническую усталость, проблемы со сном и скачки давления, к эмоциональным — раздражительность и тревожность. При стрессе снижаются когнитивные способности: появляются сложности с концентрацией, забывчивость, „рассеянный ум“. Кроме того, человек начинает чаще прокрастинировать», — объяснила Савюк.

Способы борьбы со стрессом

Эксперт посоветовала жертвам стресса переключать внимание. Помогают, в частности, дыхательные приемы или «метод помидора», названный в честь кухонного таймера. Он предполагает чередование 25 минут работы и пяти минут отдыха. Еще одну технику «5-4-3-2-1» можно применять в моменты обострения тревоги: назовите пять предметов, которые видите перед собой, потом четыре звука, которые слышите, три вещи, которые чувствуете, два запаха и один вкус.

Второй важный совет кандидата наук — учиться отказываться от чрезмерных нагрузок. Не стоит бояться начальника или обиды друга на то, что вы не готовы помогать ему с ремонтом. Здоровье надо беречь. В дополнение к перечисленному Савюк добавила рекомендацию поддерживать физическую активность. Со стрессом борются тренировки и хобби — йога, тренажеры, рисование, лепка и так далее.

Что касается работы, психолог призывает наслаждаться процессом, а не класть свою жизнь на алтарь продуктивности. Деятельность, что приносит удовольствие, имеет больше шансов на успех, чем упорный труд через силу.

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