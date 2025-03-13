Себе во благо: как тревожное мышление сделать преимуществом

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 441 0

Психолог Наумов: тревожное мышление можно сделать своим преимуществом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Психолог дал несколько полезных советов.

Тревожность — не всегда проблема. Люди с таким мышлением могут сделать этот «изъян» своим преимуществом. Секретом превращения нелюбимой многими черты в мотиватор, позволяющий двигаться вперед, поделился в беседе с 5-tv.ru психолог и коуч Виталий Наумов.

«Важно научиться управлять тревожностью, чтобы эта тревожность не мешала нашей жизни», — назвал ключевое условие эксперт.

По словам Виталия Наумова, постоянно волнующиеся люди в сравнении с обладателями стабильно спокойного восприятия в действительности более бдительны в экстремальных ситуациях за счет внимательности к деталям и сконцентрированности на результате.

Более того, те, кто склонен к тревоге, лучше строят планы, потому что много раз продумывают возможные сценарии. Наконец, у таких людей высокий эмоциональный интеллект, а значит, они хорошие друзья, всегда готовые выручить в трудную минуту.

«Если вы чувствуете, что тревожность мешает вам жить, то лучше обратиться, конечно же, к специалисту», — наставил эксперт тех, кому все же такая черта причиняет дискомфорт.

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